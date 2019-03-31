Выборы-2019: что происходит на линии разграничения в Станице

Фото: LIGA.net

В день проведения выборов президента Украины людей, желающих пересечь линию разграничения в Станице Луганской, отмечается немного по сравнению с будними днями . Об этом LIGA.net сообщила спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко.

По ее словам, если сравнивать пассажиропоток в воскресенье на прошлой неделе и сейчас, он одинаковый. "Если сравнивать с будними днями, то - низкий, потому что в будние дни пассажиропоток поток держится на уровне 10 000-11 000", - отметила Доценко.

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Она уточнила, что по состоянию на 13:00 из временно оккупированного Луганска на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую прошли 1441 человек, из Станицы на ОРЛО - 1100 человек.

По словам источников LIGA.net, которые сегодня пересекали линию разграничения, на блокпостах - очень мало людей.

"На блокпосту боевиков ничего не спросили. Людей вообще нет, всех запугали. На автовокзале в Луганске автобус еле заполнили", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что боевики готовят антиукраинскую акцию в Луганске в день выборов, позже появилась информация, что они отменили запланированный митинг.

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