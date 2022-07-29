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США не видят признаков интереса РФ к конструктивному диалогу по войне в Украине – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 03:41
США не видят признаков интереса РФ к конструктивному диалогу по войне в Украине – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Соединенные Штаты не видят признаков заинтересованности России в конструктивном диалоге по войне в Украине. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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Он подчеркнул, что решение о переговорах с Россией по войне принимает Украина.

"И наши украинские партнеры очень четко дали понять, что они готовы, и они полностью осознают, что агрессия России против Украины будет прекращена, должна быть прекращена путем диалога и дипломатии. В то же время мы не видим никаких признаков того, что Россия сейчас, сейчас заинтересована в конструктивном диалоге и дипломатии", – сказал Прайс.

Представитель Госдепа отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не будет готова к дипломатическому, конструктивному диалогу с ними.

  • 28 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заключенное недавно зерновое соглашение якобы может способствовать и мирным переговорам Украины и РФ. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба не считает, что Россия посылает какие-либо "сигналы" о якобы готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению.

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Наталия Медведева
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переговоры госдеп сша Нед Прайс
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