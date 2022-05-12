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США ограничат передачу Украине некоторых разведданных – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 05:08
США ограничат передачу Украине некоторых разведданных – The Washington Post - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Об этом говорится в материале The Washington Post.  

В частности, введено два общих запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной. 

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Во-первых, Соединенные Штаты не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать российских высших государственных руководителей, включая начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. 

Этот запрет не распространяется на российских генералов.  

Во-вторых, США не будут предоставлять Киеву разведданные, которые могут помочь атаковать российские цели за пределами Украины. Таким образом, США хотят обезопасить себя от обвинений в организации атак на территории РФ. 

В дополнение к этим ограничениям в обмене разведывательными данными, в Соединенных Штатах действует правило, запрещающее предоставлять Украине информацию о конкретном местонахождении российских генералов.  

Но Соединенные Штаты поделятся информацией о расположении пунктов управления и контроля — мест, где часто находятся российские высокопоставленные офицеры, в том числе и генералы. 

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Роман Брыль
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Cергей Шойгу спецслужбы валерий герасимов джо байден разведданные
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