США ограничат передачу Украине некоторых разведданных – The Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена разработала руководство по обмену разведданными с Украиной, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Об этом говорится в материале The Washington Post.

В частности, введено два общих запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

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Во-первых, Соединенные Штаты не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать российских высших государственных руководителей, включая начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Этот запрет не распространяется на российских генералов.

Во-вторых, США не будут предоставлять Киеву разведданные, которые могут помочь атаковать российские цели за пределами Украины. Таким образом, США хотят обезопасить себя от обвинений в организации атак на территории РФ.

В дополнение к этим ограничениям в обмене разведывательными данными, в Соединенных Штатах действует правило, запрещающее предоставлять Украине информацию о конкретном местонахождении российских генералов.

Но Соединенные Штаты поделятся информацией о расположении пунктов управления и контроля — мест, где часто находятся российские высокопоставленные офицеры, в том числе и генералы.

27 апреля США расширили обмен разведданными с Украиной.

7 мая Джо Байден потребовал от спецслужб прекратить утечки в СМИ об обмене разведданными с Украиной.

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Роман Брыль

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