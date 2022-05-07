Байден требует от спецслужб прекратить утечки в СМИ об обмене разведданными с Украиной

Президент США Джо Байден в пятницу обсудил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином публикации в СМИ об обмене американскими разведданными с Украиной, назвав эти их "контрпродуктивными". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает NBC.

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Во время телефонного разговора с Бернсом, Хейнс и Остином американский президент сказал, что такие утечки информации "отвлекают от нашей цели". Один из собеседников заявил, что Байден требует, чтобы это прекратилось.

В четверг ряд американских сайтов сообщил, что разведка США могла помочь Украине потопить российский крейсер "Москва". Перед этим New York Times писала, что США передали Украине разведданные, которые помогли украинским военным нанести удары, в результате которых на территории Украины погибли российские генералы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не давали Украине конкретной информации для наведения на крейсер "Москва". Решение об обстреле флагмана Черноморского флота ВМФ России украинские военные приняли сами, США о нем не знали.

В Белом доме опасаются, что такие публикации могут привести к эскалации конфликта, спровоцировав президента России Владимира Путина, а также снизить эффективность обмена разведданными США с Украиной.

Андрей Водяный

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