UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка США не сообщает Украине о генералах РФ, но уточнила координаты "Москвы" – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 03:41
Разведка США не сообщает Украине о генералах РФ, но уточнила координаты
Крейсер "Москва" (Фото: OSINTtechnical)

Американская разведка не делится с украинской информацией о местах пребывания крупных российских военачальниках, однако уточнила для украинцев координаты крейсера "Москва", перед тем как флагман ЧФ РФ был сбит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Пентагон и свои источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, есть четкие ограничения того, чем разведка США будет делиться с Украиной, а чем нет, сообщили CNN несколько источников.

Например, США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России.

Кроме того США не предоставляют Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными по целеуказанию", – заявил 5 мая журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби добавил, что "Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем принимает собственные решения и предпринимает собственные действия".

В то же время, источники говорят, что США предоставили разведданные, которые помогли Украине атаковать российский военный корабль

Украинские военные, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам для подтверждения того, что это действительно "Москва", сообщили CNN источники, знакомые с событиями.

"США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю, и США не принимали участия в этом решении", – пишет CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, США в течение нескольких месяцев предоставляют украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских военных планах. Они также предоставляет Украине информацию о ситуации на Черном море, чтобы позволить лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли, многие из которых запускают ракеты по территории Украины.

Читайте также: Главный генерал США: Мы хотим видеть свободную Украину и ослабленную Россию

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка крейсер москва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 