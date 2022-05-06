Разведка США не сообщает Украине о генералах РФ, но уточнила координаты "Москвы" – CNN
Американская разведка не делится с украинской информацией о местах пребывания крупных российских военачальниках, однако уточнила для украинцев координаты крейсера "Москва", перед тем как флагман ЧФ РФ был сбит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Пентагон и свои источники.
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Как отмечается, есть четкие ограничения того, чем разведка США будет делиться с Украиной, а чем нет, сообщили CNN несколько источников.
Например, США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России.
Кроме того США не предоставляют Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.
"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными по целеуказанию", – заявил 5 мая журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби добавил, что "Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем принимает собственные решения и предпринимает собственные действия".
В то же время, источники говорят, что США предоставили разведданные, которые помогли Украине атаковать российский военный корабль
Украинские военные, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам для подтверждения того, что это действительно "Москва", сообщили CNN источники, знакомые с событиями.
"США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю, и США не принимали участия в этом решении", – пишет CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается, США в течение нескольких месяцев предоставляют украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских военных планах. Они также предоставляет Украине информацию о ситуации на Черном море, чтобы позволить лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли, многие из которых запускают ракеты по территории Украины.
- 15 апреля США подтвердили, что крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
- По данным украинской стороны, спасли лишь 58 россиян из 510, которые были на борту. РФ признала гибель лишь одного.
- 4 мая The New York Times сообщила, что американская разведка предоставляет Украине данные, которые позволяют ликвидировать генералов армии России.
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