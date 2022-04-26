Главный генерал США: Мы хотим видеть свободную Украину и ослабленную Россию
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в комментарии CNN, что политика стран, поддерживающих Украину, заключается в том, чтобы Украина была свободной и независимой, а Россия – ослабленной.
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"В конце концов то, что мы хотим видеть, то, что я считаю политикой всех правительств вместе, — это свободная и независимая Украина с нетронутой территорией и правительством. Я думаю, что это будет связано с ослаблением России", – сказал Милли.
Он добавил, что ключевое значение имеет единство западных стран.
"Единство Запада и единство НАТО, да и вообще единство земного шара, вероятно, никогда не были сильнее, чем перед лицом этой неспровоцированной агрессии. Вот к чему мы движемся", – сказал генерал.
- Сегодня на американской авиабазе Рамштайн в Германии во вторник началась встреча глав оборонных ведомств свыше 40 государств, посвященная военной помощи Украине.
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