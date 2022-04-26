UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главный генерал США: Мы хотим видеть свободную Украину и ослабленную Россию

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 21:01
Главный генерал США: Мы хотим видеть свободную Украину и ослабленную Россию - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в комментарии CNN, что политика стран, поддерживающих Украину, заключается в том, чтобы Украина была свободной и независимой, а Россия – ослабленной.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В конце концов то, что мы хотим видеть, то, что я считаю политикой всех правительств вместе, — это свободная и независимая Украина с нетронутой территорией и правительством. Я думаю, что это будет связано с ослаблением России", – сказал Милли.

Он добавил, что ключевое значение имеет единство западных стран.

"Единство Запада и единство НАТО, да и вообще единство земного шара, вероятно, никогда не были сильнее, чем перед лицом этой неспровоцированной агрессии. Вот к чему мы движемся", – сказал генерал.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США Марк Милли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 