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Разведка США помогает Украине убивать российских генералов – NYT

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 06:49
Разведка США помогает Украине убивать российских генералов – NYT - Фото
Украинская артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Американская разведка предоставляет Украине данные, которые позволяют ликвидировать генералов армии России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники в разведке.

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Отмечается, что поток разведданных от США Украине – "беспрецедентный", в частности Вашингтон передает данные о поле боя в режиме реального времени. Эта информация включает в себя данные о перемещении подразделений РФ, местонахождении и других подробностях мобильного штаба армии РФ.

Украинские официальные лица используют данные спецслужб США и информацию от своей разведки, включая перехваты о присутствии высокопоставленных российских офицеров, для проведения артиллерийских обстрелов и других атак.

При этом отмечается, что не все атаки Украины на топ-офицеров РФ были сделаны с помощью США. Например, без поддержки американской разведки был нанесен удар по пункту управления под Изюмом, где незадолго до этого находился глава Генштаба армии России Валерий Герасимов.

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Источники NYT объяснили, что США не передают данные о самых высокопоставленных лицах. Однако они признали: американская разведка сыграла решающую роль в ликвидации других генералов. Кроме того, США поставляет Украине оружие, которое может помочь уничтожать топ-офицеров, в частности дроны-камикадзе Switchblade.

На сегодня украинская сторона заявила о ликвидации уже 12 генералов российской армии на передовой, что поражает аналитиков, пишут журналисты. Источники журналистов в разведке США эту информацию раскрывать отказались.

При этом после публикации статьи NYT спикер Совета Нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила: данные Вашингтона с поля боя не были предоставлены Украине "с намерением убить российских генералов".  

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Марк Сировой
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