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США отреагировали на приговор для шестерых крымских татар в РФ

США отреагировали на приговор для шестерых крымских татар в РФ - Фото
Фото: LIGA.net
13.11.2019, 15:24

Решение российского суда дипломаты назвали политически мотивированным

Американские дипломаты отреагировали на вчерашний приговор для шестерых крымских татар, который вынес военный суд Ростова по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Решение российского суда в диппредставительстве назвали политически мотивированным и осудили его. 

"Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых лиц и всех других украинских политических узников", - заявили в посольстве.

  • Накануне стало известно, что суд приговорил фигурантов дела к заключению на сроки от семи до 19 лет. Защита крымских татар связывает вынесение такого приговора с осуждением ими оккупации Крыма и желанием проживать на родной земле.

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крымские татары приговор Посольство США оккупация крыма
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