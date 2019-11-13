США отреагировали на приговор для шестерых крымских татар в РФ

Американские дипломаты отреагировали на вчерашний приговор для шестерых крымских татар, который вынес военный суд Ростова по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
Решение российского суда в диппредставительстве назвали политически мотивированным и осудили его.
"Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых лиц и всех других украинских политических узников", - заявили в посольстве.
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