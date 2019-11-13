США отреагировали на приговор для шестерых крымских татар в РФ

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Американские дипломаты отреагировали на вчерашний приговор для шестерых крымских татар, который вынес военный суд Ростова по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Решение российского суда в диппредставительстве назвали политически мотивированным и осудили его.

"Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых лиц и всех других украинских политических узников", - заявили в посольстве.

Накануне стало известно, что суд приговорил фигурантов дела к заключению на сроки от семи до 19 лет. Защита крымских татар связывает вынесение такого приговора с осуждением ими оккупации Крыма и желанием проживать на родной земле.

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