США ответили на провокации оккупантов Крыма на заседании ОБСЕ

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Соединенные Штаты Америки ответили на заявления, направленные против защитников прав крымских татар, прозвучавшие на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы осуждаем ложную характеристику мирных защитников прав человека в отношении крымских татар как "террористов и экстремистов", данную проокупационными голосами на заседании ОБСЕ", - говорится в заявлении американской делегации.

Представители США назвали мирное сопротивление грубой оккупации России - вдохновением для всех тех, кто ценит свободу.

Для участия в заседании ОБСЕ Россия зарегистрировала так называемых "представителей общественности Крыма", представляющих российские власти и подконтрольные РФ СМИ Крыма.

Представительство президента Украины в Крыму принимает меры, чтобы дать надлежащую правовую оценку участия представителей зарегистрированных Россией.

Делегация США привлекла внимание к нарушениям прав человека, происходящим в Крыму.

"В оккупированном Крыму власть запугивает, задерживает и преследует крымских татар и других украинцев, которые осмеливаются отвергать попытки России аннексировать остров", - говорится в заявлении делегации США, озвученном на открытии заседания.

Вчера украинская делегация ушла из зала заседаний ОБСЕ во время обсуждения темы свободы слова в знак протеста против заявлений пропагандистов СМИ РФ о "российском Крыме".

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