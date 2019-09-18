Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США ответили на провокации оккупантов Крыма на заседании ОБСЕ

США ответили на провокации оккупантов Крыма на заседании ОБСЕ - Фото
Фото: EPA
18.09.2019, 19:18

Представители США назвали мирное сопротивление грубой оккупации России - вдохновением для всех тех, кто ценит свободу

Соединенные Штаты Америки ответили на заявления, направленные против защитников прав крымских татар, прозвучавшие на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы осуждаем ложную характеристику мирных защитников прав человека в отношении крымских татар как "террористов и экстремистов", данную проокупационными голосами на заседании ОБСЕ", - говорится в заявлении американской делегации.

Представители США назвали мирное сопротивление грубой оккупации России - вдохновением для всех тех, кто ценит свободу.

Для участия в заседании ОБСЕ Россия зарегистрировала так называемых "представителей общественности Крыма", представляющих российские власти и подконтрольные РФ СМИ Крыма.

Представительство президента Украины в Крыму принимает меры, чтобы дать надлежащую правовую оценку участия представителей зарегистрированных Россией.

Делегация США привлекла внимание к нарушениям прав человека, происходящим в Крыму.

"В оккупированном Крыму власть запугивает, задерживает и преследует крымских татар и других украинцев, которые осмеливаются отвергать попытки России аннексировать остров", - говорится в заявлении делегации США, озвученном на открытии заседания.

  • Вчера украинская делегация ушла из зала заседаний ОБСЕ во время обсуждения темы свободы слова в знак протеста против заявлений пропагандистов СМИ РФ о "российском Крыме".

Читайте также: "Крымские гости" в ОБСЕ: что они там делают и как туда попали

Напишите нам
Крым обсе провокация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 