США ответили на угрозы Кремля: Ничто не разубедит нас в необходимости поддерживать Украину

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "ничто не разубедит" администрацию президента Джо Байдена в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Так он ответил на вопрос о российской дипломатической ноте, в которой Москва, угрожая "непредсказуемыми последствиями", потребовала от Вашингтона прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщает CNN.

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"Россияне говорили что-то в частном порядке, что-то говорили публично; ничто не сможет отговорить нас от стратегии, которую мы реализуем", — сказал Прайс.

Он уточнил, что "не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую корреспонденцию".

"Если заявление Кремля состоит в том, что США и наши партнеры по всему миру предоставляют помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно ту, которую просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту самую помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виновны", – сказал представитель Госдепа.

Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена, которые она взяла на себя еще до начала российского вторжения, добавил Прайс.

Сегодня The Washington Post со ссылкой на дипломатическую ноту, которая оказалась в распоряжении редакции, сообщила, что Россия требует от США прекратить поставки оружия Украине, а в противном случае грозит непредсказуемыми последствиями для европейской и мировой безопасности.

Вадим Ребрина

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