США ответили на угрозы Кремля: Ничто не разубедит нас в необходимости поддерживать Украину
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "ничто не разубедит" администрацию президента Джо Байдена в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Так он ответил на вопрос о российской дипломатической ноте, в которой Москва, угрожая "непредсказуемыми последствиями", потребовала от Вашингтона прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщает CNN.
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"Россияне говорили что-то в частном порядке, что-то говорили публично; ничто не сможет отговорить нас от стратегии, которую мы реализуем", — сказал Прайс.
Он уточнил, что "не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую корреспонденцию".
"Если заявление Кремля состоит в том, что США и наши партнеры по всему миру предоставляют помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно ту, которую просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту самую помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виновны", – сказал представитель Госдепа.
Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена, которые она взяла на себя еще до начала российского вторжения, добавил Прайс.
- Сегодня The Washington Post со ссылкой на дипломатическую ноту, которая оказалась в распоряжении редакции, сообщила, что Россия требует от США прекратить поставки оружия Украине, а в противном случае грозит непредсказуемыми последствиями для европейской и мировой безопасности.
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