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США передали украинским военным палаточный комплекс за $1,5 млн: фото

США передали украинским военным палаточный комплекс за $1,5 млн: фото - Фото
Фото: twitter.com/usembassykyiv
24.02.2020, 18:50

США передали Силам специальных операций ВСУ палаточный комплекс "Аляска"

США передали украинским Силам специальных операций палаточный комплекс "Аляска" стоимостью $1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

На церемонии передачи комплекса выступил командир Европейского командования сил специальных операций США, генерал-майор Кирк Смит.

"Хотя это может показаться очень небольшой вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки", - сказал американский военный.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн.

Ребрина Вадим
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США ВСУ помощь палатки
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