Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США поздравили Украину с проведением нормандского саммита

США поздравили Украину с проведением нормандского саммита - Фото
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: Ludovic Marin/EPA)
10.12.2019, 16:30

США также напомнили России о прекращении агрессии

США поздравили Украину с проведением встречи лидеров в нормандском формате. Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

В сообщении говорится, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных лиц, дальнейшего разведения сил. США призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить агрессию и использовать эту возможность для достижения мира.

Читайте также: Полный текст парижских договоренностей 9 декабря 2019 года

Напишите нам
нормандская встреча США
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 