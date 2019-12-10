США поздравили Украину с проведением нормандского саммита

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: Ludovic Marin/EPA)

США поздравили Украину с проведением встречи лидеров в нормандском формате. Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

В сообщении говорится, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных лиц, дальнейшего разведения сил. США призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить агрессию и использовать эту возможность для достижения мира.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин. Вот к чему пришли.

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