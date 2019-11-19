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США поздравили Зеленского с возвращением захваченных РФ кораблей

США поздравили Зеленского с возвращением захваченных РФ кораблей - Фото
Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.11.2019, 13:52

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заверил Украину в поддержке США

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор поздравил президента Владимира Зеленского с возвращением захваченных Россией кораблей и другими "последними достижениями". Об этом говорится на странице посольства США в Facebook.

К достижениям врио посла США причисляет возвращение домой военнопленных-моряков и политзаключенных, разведение войск на трех участках на Донбассе, а также будущий саммит в нормандском формате.  

Тейлор призвал "не слушать российскую дезинформацию": "В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт прошлый президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия".

18 ноября состоялась передача Украине трех кораблей украинских Военно-морских сил, которые в ноябре 2018 года были атакованы и захвачены российскими боевыми кораблями.

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нормандский формат моряки разведение войск
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