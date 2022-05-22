США рассматривают возможность отправки военных для охраны посольства в Киеве

В Пентагоне и Госдепартаменте США рассматривают возможность отправить в Киев военных для охраны посольства, пишет Wall Street Journal.

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Речь идет о нескольких десятках военнослужащих сил специальных операций, и параллельно рассматривается возможность развернуть в Киеве подразделение морской пехоты, обычно обеспечивающей безопасность американских посольств.

Пока никаких официальных предложений министру обороны Ллойду Джонсону, главе американского генштаба Марку Милли или президенту США Джо Байдену не присылали.

В США считают маловероятным нападение на посольство США, вроде того, что произошло в Ливии в 2012 году, когда погибли четыре американца, в том числе высокопоставленный дипломат. Но в Украине идет война, а США осторожно относятся к работе дипломатов в зоне активных боевых действий.

Газета пишет, что перед американскими властями стоит непростой выбор. С одной стороны, Байден обещал, что США не будут вводить войска на территорию Украины, а с другой нужно обеспечить безопасность дипломатов в Киеве, которые находятся в зоне досягаемости российских ракет.

Пока что Госдепартамент будет обеспечивать охрану посольства в Киеве силами собственной службы безопасности.

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве. Это произошло более чем через три месяца после того, как его эвакуировали из-за угрозы российского вторжения в Украину. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев 9 мая.

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Андрей Водяный

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