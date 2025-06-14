США сейчас не готовы согласиться на снижение цен на российскую нефть – Bloomberg

Окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, но пока в позиции США никаких изменений не произошло

Логотип российской компании Транснефть (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Соединенные Штаты пока не готовы согласиться на снижение предельной цены на российскую нефть в рамках "Большой семерки". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

ЕС и Великобритания предлагают снизить предельную цену на российскую нефть до $45 за баррель вместо нынешних $60, чтобы усилить финансовое давление на Россию и уменьшить ее доходы от экспорта нефти, которые используются для финансирования войны против Украины.

Тем не менее, несмотря на дипломатические усилия, США сохраняют свою позицию, озвученную во время предыдущей встречи министров финансов стран G7, и не готовы изменять подход. По данным источников, окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, но в настоящее время в позиции США никаких изменений не произошло.

Цена на нефть выросла после ударов Израиля по Ирану на 13% (больше всего с марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину), достигнув $78 за баррель (на 09:00).

Сенатор-республиканец Линдси Грэм продвигает в Сенате законопроект о дополнительном давлении на РФ. Документ предлагает ввести 500-процентную пошлину на товары из стран, которые все еще покупают российскую нефть и другие ресурсы.

4 июня Грэм предложил внести изменения в законопроект, чтобы освободить страны, помогающие Украине в обороне, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором. В этом контексте он призвал Китай помочь Украине.