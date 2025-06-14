США зараз не готові погодитися на зниження цін на російську нафту – Bloomberg

Остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, але наразі в позиції США жодних змін не сталося

Логотип російської компанії Транснафта (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Сполучені Штати наразі не готові погодитися на зниження граничної ціни на російську нафту у рамках "Великої сімки". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

ЄС та Велика Британія пропонують знизити граничну ціну на російську нафту до $45 за барель, замість нинішніх $60, щоб посилити фінансовий тиск на Росію та зменшити її доходи від експорту нафти, які використовуються для фінансування війни проти України.

Проте, попри дипломатичні зусилля, США зберігають свою позицію, озвучену під час попередньої зустрічі міністрів фінансів країн G7, і не готові змінювати підхід. За даними джерел, остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, але наразі в позиції США жодних змін не сталося.

Ціна на нафту зросла після ударів Ізраїлю по Ірану на 13% (найбільше з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну), досягнувши $78 за барель (станом на 09:00).

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем просуває у Сенаті законопроєкт про додатковий тиск на РФ. Документом пропонується ввести 500-відсоткове мито на товари з країн, які все ще купують російську нафту та інші ресурси.

4 червня Грем запропонував внести зміни в законопроєкт, щоб звільнити країни, які допомагають Україні в обороні, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором. У цьому контексті він закликав Китай допомогти Україні.