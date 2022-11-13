UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США, Япония и Южная Корея договорились о жестких мерах в отношении режима Ким Чен Ына

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 22:36
США, Япония и Южная Корея договорились о жестких мерах в отношении режима Ким Чен Ына - Фото
Ким Чен Ын (Фото - EPA)

Лидеры США, Японии и Южной Кореи договорились о "решительных мерах" для обеспечения безъядерного статуса Северной Кореи. Об этом сообщает Kyodo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство сообщает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида после встречи в Пномпене с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем заявил журналистам, что сотрудничество трех стран становится чрезвычайно важным из-за нарастания провокаций со стороны Северной Кореи.

В совместном заявлении по итогам встречи лидеры заявили, что договорились работать над координацией санкций для усиления сдерживания Пхеньяна в связи с опасениями, что Северная Корея вскоре может вопреки международным предупреждениям провести свое седьмое (и первое с 2017 года) ядерное испытание.

В заявлении подчеркнуто, что Северная Корея не должна избежать "решительного ответа со стороны международного сообщества" в случае проведения еще одного ядерного испытания, и что при этом "путь к диалогу с Пхеньяном  для мирного дипломатического урегулирования остается открытым".

  • 26 октября США, Япония и Южная Корея предупредили Пхеньян, что в случае проведения Северной Кореей седьмого испытания ядерной бомбы последуют "беспрецедентные" меры реагирования.
  • 1 ноября Северная Корея пригрозила, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове, намекнув на применение ядерного оружия.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северная корея ядерная угроза ядерное испытание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 