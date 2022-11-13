США, Япония и Южная Корея договорились о жестких мерах в отношении режима Ким Чен Ына

Лидеры США, Японии и Южной Кореи договорились о "решительных мерах" для обеспечения безъядерного статуса Северной Кореи. Об этом сообщает Kyodo.

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Агентство сообщает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида после встречи в Пномпене с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем заявил журналистам, что сотрудничество трех стран становится чрезвычайно важным из-за нарастания провокаций со стороны Северной Кореи.

В совместном заявлении по итогам встречи лидеры заявили, что договорились работать над координацией санкций для усиления сдерживания Пхеньяна в связи с опасениями, что Северная Корея вскоре может вопреки международным предупреждениям провести свое седьмое (и первое с 2017 года) ядерное испытание.

В заявлении подчеркнуто, что Северная Корея не должна избежать "решительного ответа со стороны международного сообщества" в случае проведения еще одного ядерного испытания, и что при этом "путь к диалогу с Пхеньяном для мирного дипломатического урегулирования остается открытым".

26 октября США, Япония и Южная Корея предупредили Пхеньян, что в случае проведения Северной Кореей седьмого испытания ядерной бомбы последуют "беспрецедентные" меры реагирования.

1 ноября Северная Корея пригрозила, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове, намекнув на применение ядерного оружия.

Сергій Бережний

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