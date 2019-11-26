США: Закон о незаконном обогащении - мощный инструмент для НАБУ

США считают, что закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение - мощный инструмент для НАБУ и САП в борьбе с коррупцией. Об этом посольство США написало в Facebook.
"Мы приветствуем подписание президентом Зеленским законопроекта №1031, который криминализирует незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации", - говорится в сообщении. США призывают украинскую власть продолжать шаги, которые воплотят в жизнь стремления Революции достоинства.
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