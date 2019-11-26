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США: Закон о незаконном обогащении - мощный инструмент для НАБУ

США: Закон о незаконном обогащении - мощный инструмент для НАБУ - Фото
Законопроект №1031 был внесен Зеленским в первый же день работы этой Рады - 29 августа (Фото: пресс-служба президента)
26.11.2019, 18:20

США призывают власти Украины действовать дальше

США считают, что закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение - мощный инструмент для НАБУ и САП в борьбе с коррупцией. Об этом посольство США написало в Facebook.

"Мы приветствуем подписание президентом Зеленским законопроекта №1031, который криминализирует незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации", - говорится в сообщении. США призывают украинскую власть продолжать шаги, которые воплотят в жизнь стремления Революции достоинства. 

  • 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1031, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение. 26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение (полный текст решения).

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Владимир Зеленский США незаконное обогащение
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