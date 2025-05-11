США заявили о достижении соглашения с Китаем относительно пошлин

Скотт Бессент и Джеймисон Грир (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA)

Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика "достигли значительного прогресса" в вопросе пошлин, между странами было достигнуто соглашение. Об этом по результатам двухдневных переговоров в швейцарской Женеве сообщили министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, передает телеканал CNN.

"Я рад сообщить, что мы добились значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах", – заявил Бессент и назвал переговоры "продуктивными".

Грир отметил, что соглашение между Штатами и КНР было достигнуто после того, как в прошлом месяце Дональд Трамп ввел масштабные 145% пошлины на большинство китайских товаров.

"Президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам в работе по решению этого чрезвычайного положения", – пояснил торговый представитель.

Читайте также Трамп и Си ведут войну на истощение стоимостью $500 млрд

Он также подчеркнул: "Важно понимать, насколько быстро мы смогли дойти до договоренности, что свидетельствует о том, что, возможно, разногласия были не столь велики, как можно было бы подумать".

Грир отметил, что китайская делегация – это "очень жесткие переговорщики", добавив, что представители США "работали весьма усердно", а последние два дня были "очень конструктивными".

Бессент отметил, что подробности американо-китайского соглашения станут известны утром 12 мая.

Глава Минфина заявил, что они с Гриром рассказали о переговорах Трампу, которого он назвал "полностью информированным". Накануне сам американский президент заявлял о "большом прогрессе" в отношениях с Китаем.