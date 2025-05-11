США заявили о достижении соглашения с Китаем относительно пошлин
Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика "достигли значительного прогресса" в вопросе пошлин, между странами было достигнуто соглашение. Об этом по результатам двухдневных переговоров в швейцарской Женеве сообщили министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, передает телеканал CNN.
"Я рад сообщить, что мы добились значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах", – заявил Бессент и назвал переговоры "продуктивными".
Грир отметил, что соглашение между Штатами и КНР было достигнуто после того, как в прошлом месяце Дональд Трамп ввел масштабные 145% пошлины на большинство китайских товаров.
"Президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам в работе по решению этого чрезвычайного положения", – пояснил торговый представитель.
Он также подчеркнул: "Важно понимать, насколько быстро мы смогли дойти до договоренности, что свидетельствует о том, что, возможно, разногласия были не столь велики, как можно было бы подумать".
Грир отметил, что китайская делегация – это "очень жесткие переговорщики", добавив, что представители США "работали весьма усердно", а последние два дня были "очень конструктивными".
Бессент отметил, что подробности американо-китайского соглашения станут известны утром 12 мая.
Глава Минфина заявил, что они с Гриром рассказали о переговорах Трампу, которого он назвал "полностью информированным". Накануне сам американский президент заявлял о "большом прогрессе" в отношениях с Китаем.
- В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в пределах 10-50%. Получив запросы на переговоры от более чем 75 стран, США приостановили их действие на 90 дней (для большинства стран будет применяться пошлина в 10%).
Для Китая, ответившего повышением на повышение, ставка "взаимной" пошлины выросла до 125% (а вместе с предыдущими пошлинами – 145%).
- 9 мая Трамп заявил, что готов снизить пошлины против Китая до 80%.