США заявили про досягнення угоди з Китаєм щодо мит

Скотт Бессент та Джеймісон Грір (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA)

Сполучені Штати та Китайська народна республіка "досягли значного прогресу" у питанні мит, між країнами була досягнута угода. Про це, за результатами дводенних переговорів у швейцарській Женеві, повідомили міністр фінансів Скотт Бессент та торговельний представник США Джеймісон Грір, передає телеканал CNN.

"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами і Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах", – заявив Бессент й назвав перемовини "продуктивними".

Грір зауважив, що угода між Штатами та КНР була досягнута після того, як минулого місяця Дональд Трамп запровадив масштабні 145% мита на більшість китайських товарів.

"Президент оголосив надзвичайний стан та запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам у роботі над вирішенням цього надзвичайного стану", – пояснив торговельний представник.

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Він також наголосив: "Важливо розуміти, наскільки швидко ми змогли дійти до домовленості, що свідчить про те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати".

Грір зауважив, що китайська делегація – це "дуже жорсткі переговірники", додавши, що представники США "працювали дуже старанно", а останні два дні були "дуже конструктивними".

Бессент зазначив, що подробиці американо-китайської угоди стануть відомі вранці 12 травня.

Голова Мінфіну заявив, що вони з Гріром повідомили про переговори Трампу, якого він назвав "повністю поінформованим". Напередодні сам американський президент заявляв про "великий прогрес" у відносинах з Китаєм.