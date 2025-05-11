США заявили про досягнення угоди з Китаєм щодо мит
Сполучені Штати та Китайська народна республіка "досягли значного прогресу" у питанні мит, між країнами була досягнута угода. Про це, за результатами дводенних переговорів у швейцарській Женеві, повідомили міністр фінансів Скотт Бессент та торговельний представник США Джеймісон Грір, передає телеканал CNN.
"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами і Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах", – заявив Бессент й назвав перемовини "продуктивними".
Грір зауважив, що угода між Штатами та КНР була досягнута після того, як минулого місяця Дональд Трамп запровадив масштабні 145% мита на більшість китайських товарів.
"Президент оголосив надзвичайний стан та запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам у роботі над вирішенням цього надзвичайного стану", – пояснив торговельний представник.
Він також наголосив: "Важливо розуміти, наскільки швидко ми змогли дійти до домовленості, що свідчить про те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати".
Грір зауважив, що китайська делегація – це "дуже жорсткі переговірники", додавши, що представники США "працювали дуже старанно", а останні два дні були "дуже конструктивними".
Бессент зазначив, що подробиці американо-китайської угоди стануть відомі вранці 12 травня.
Голова Мінфіну заявив, що вони з Гріром повідомили про переговори Трампу, якого він назвав "повністю поінформованим". Напередодні сам американський президент заявляв про "великий прогрес" у відносинах з Китаєм.
- На початку квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження "взаємних" мит у межах 10-50%. Отримавши запити на переговори від понад 75 країн, США призупинили їх дію на 90 днів (для більшості країн застосовуватиметься мито в 10%).
Для Китаю, який відповів підвищенням на підвищення, ставка "взаємного" мита зросла до 125% (а разом із попередніми митами – 145%).
- 9 травня Трамп заявив, що готовий знизити мита проти Китаю до 80%.