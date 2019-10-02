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Стали известны кандидаты в ЦИК от Слуги народа: список

Стали известны кандидаты в ЦИК от Слуги народа: список - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 13:20

Среди них - пять членов предыдущего состава комиссии

Фракция Слуга народа подала президенту Владимиру Зеленскому список из 18 кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии. Фамилии кандидатов опубликованы в ответе Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

Фракция СН просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

1. Боярчук Оксана Борисовна;
2. Волошин Юрий Алексеевич;
3. Гатауллина Елена Аухатовна;
4. Гетман Евгений Анатольевич;
5. Грень Виталий Вячеславовичй;
6. Диденко Олег Николаевич;
7. Евстигнеев Андрей Сергеевич;
8. Ефремова Ирина Алексеевна;
9. Каминская Наталия Васильевна;
10. Кармаза Александра Александровна;
11. Кваша Оксана Александровна;
12. Любченко Павел николаевич;
13. Махницкая Екатерина Григорьевна;
14. Орлов Валентин Валентинович;
15. Перепелюк Владимир Григорьевич;
16. Плукарь Виталий Владимирович;
17. Постовой Сергей Александрович;
18. Фрицкий Юрий Олегович.

Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукарь были членами предыдущего состава ЦИК.

Другие фракции, согласно ответу, полученному ОПОРОЙ из ОП, подали презиеднту такие кандидатуры:

- ОПЗЖ: Сергей Дубовик и Юрий Мирошниченко;
- Европейская солидарность: Александр Черненко и Юрий Булгак;
- Голос: Андрей Гевко;
- Батькивщина: Жанна Усенко-Черная, Виктория Глущенко.

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