Стали известны кандидаты в ЦИК от Слуги народа: список

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция Слуга народа подала президенту Владимиру Зеленскому список из 18 кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии. Фамилии кандидатов опубликованы в ответе Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

Фракция СН просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

1. Боярчук Оксана Борисовна;

2. Волошин Юрий Алексеевич;

3. Гатауллина Елена Аухатовна;

4. Гетман Евгений Анатольевич;

5. Грень Виталий Вячеславовичй;

6. Диденко Олег Николаевич;

7. Евстигнеев Андрей Сергеевич;

8. Ефремова Ирина Алексеевна;

9. Каминская Наталия Васильевна;

10. Кармаза Александра Александровна;

11. Кваша Оксана Александровна;

12. Любченко Павел николаевич;

13. Махницкая Екатерина Григорьевна;

14. Орлов Валентин Валентинович;

15. Перепелюк Владимир Григорьевич;

16. Плукарь Виталий Владимирович;

17. Постовой Сергей Александрович;

18. Фрицкий Юрий Олегович.

Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукарь были членами предыдущего состава ЦИК.

Другие фракции, согласно ответу, полученному ОПОРОЙ из ОП, подали презиеднту такие кандидатуры:

- ОПЗЖ: Сергей Дубовик и Юрий Мирошниченко;

- Европейская солидарность: Александр Черненко и Юрий Булгак;

- Голос: Андрей Гевко;

- Батькивщина: Жанна Усенко-Черная, Виктория Глущенко.

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