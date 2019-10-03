Стало известно, когда Рада рассмотрит новый состав ЦИК

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада намерена рассмотреть назначение нового состава Центризбиркома в пятницу, 4 октября. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня, сообщается на сайте парламента.

Утверждать новый состав ЦИК в Раде планируют утром - сразу после оглашения депутатских запросов. Представлять вопрос в парламенте будет представитель президента Владимира Зеленского, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и замглавы профильного комитета Алина Загоруйко.

Повестка Рады на 4 октября (Скриншот с сайта ВР)

13 сентября 2019 года Рада поддержала предложение президента уволить весь состав ЦИК.

3 октября Зеленский внес в парламент представление на новый состав комиссии.

Читайте также: Стали известны кандидаты в ЦИК от Слуги народа: список