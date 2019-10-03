Стало известно, когда Рада рассмотрит новый состав ЦИК

Верховная Рада намерена рассмотреть назначение нового состава Центризбиркома в пятницу, 4 октября. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня, сообщается на сайте парламента.
Утверждать новый состав ЦИК в Раде планируют утром - сразу после оглашения депутатских запросов. Представлять вопрос в парламенте будет представитель президента Владимира Зеленского, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и замглавы профильного комитета Алина Загоруйко.
Повестка Рады на 4 октября (Скриншот с сайта ВР)
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