Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стало известно, когда Рада рассмотрит новый состав ЦИК

Стало известно, когда Рада рассмотрит новый состав ЦИК - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 21:34

Сегодня президент внес в парламент представление на новый состав Центризбиркома

Верховная Рада намерена рассмотреть назначение нового состава Центризбиркома в пятницу, 4 октября. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня, сообщается на сайте парламента.

Утверждать новый состав ЦИК в Раде планируют утром - сразу после оглашения депутатских запросов. Представлять вопрос в парламенте будет представитель президента Владимира Зеленского, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и замглавы профильного комитета Алина Загоруйко.

Повестка Рады на 4 октября (Скриншот с сайта ВР)

Читайте также: Стали известны кандидаты в ЦИК от Слуги народа: список

Напишите нам
цик состав цик верховная рада голосование повестка дня
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 