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03.06.2019, 16:02

Стало известно, кто будет заниматься заложниками в минской группе

Стало известно, кто будет заниматься заложниками в минской группе - Фото
Валерия Лутковская

"Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие четыре года", - сообщила Ирина Геращенко

Представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске будет бывшая омбудсмен Валерия Лутковская. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая ранее представляла Украину в гуманитарной подгруппе.

"Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие четыре года", - написала она.

Геращенко считает это подтверждением того, что пятый президент Петр Порошенко в свое время сформировал оптимальную группу.

"АП информирует, что сегодня на встрече с переназначенным главой ТКГ Л. Кучмой, кроме всех предыдущих участников 4 подгрупп (А. Моцика, И.Веремия и М. Бондаря), присутствовала Валерия Лутковская", - написала Геращенко.

"Насколько я понимаю, как раз будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения. Я приветствую это назначение", - добавила вице-спикер Рады, пожелав минской группе удачи.

Сегодня президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в украинскую делегацию на переговорах в Минске.

Также президент заявил, что у представителей Украины есть конкретные новые предложения, которые будут озвучены на заседании в Минске 5 июня.

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Теги: Донбасс, Ирина Геращенко, минск, валерия лутковская
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