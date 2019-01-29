Стало известно, кто еще поддержал Порошенко на выборах президента

Фото: facebook.com/milan.lelich

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Мэр Киева Виталий Кличко поддержал выдвижение кандидатом в президенты Петра Порошенко. Об этом Кличко сообщил в своем видеообращении, которое записал в больнице. Видеообращение показали на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом в президенты Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице, который даст реальные возможности самоуправления не только в Киеве, но и в каждом городе, городке, поселке", - сказал он.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Кличко отметил, что Украина не должна свернуть с европейского и евроатлантического пути.

Позже генпрокурор Юрий Луценко попросил проголосовать за того, кто сохранит государство и напомнил о наказании за попытку незаконно занять кресло президента на выборах.

"Закон запрещает мне агитировать за кандидата в президенты и я не буду этого делать", - сказал он.

Луценко отметил, что те, кто хочет дешевой колбасы и газа должен понимать, что в своем государстве будет благосостояние, а в чужом государстве "дешевые колбаса и газ это путь в очередную Сибирь".

"Каждый украинец сам выберет, за кого голосовать. Я прошу только об одном, помня о цене предательства, проголосовать за того, сохранит украинское государство, его вооруженные силы и его курс в Европу", - добавил он.

Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

26 января он был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.