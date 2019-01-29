Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 15:59

Стало известно, кто еще поддержал Порошенко на выборах президента

Стало известно, кто еще поддержал Порошенко на выборах президента - Фото
Фото: facebook.com/milan.lelich

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года

дополнено
Реклама
Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал выдвижение кандидатом в президенты Петра Порошенко. Об этом Кличко сообщил в своем видеообращении, которое записал в больнице. Видеообращение показали на форуме  "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом в президенты Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице, который даст реальные возможности самоуправления не только в Киеве, но и в каждом городе, городке, поселке", - сказал он.

Реклама

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. 

Кличко отметил, что Украина не должна свернуть с европейского и евроатлантического пути.

Позже генпрокурор Юрий Луценко попросил проголосовать за того, кто сохранит государство и напомнил о наказании за попытку незаконно занять кресло президента на выборах.

"Закон запрещает мне агитировать за кандидата в президенты и я не буду этого делать", - сказал он.

Луценко отметил, что те, кто хочет дешевой колбасы и газа должен понимать, что в своем государстве будет благосостояние, а в чужом государстве "дешевые колбаса и газ это путь в очередную Сибирь".

"Каждый украинец сам выберет, за кого голосовать. Я прошу только об одном, помня о цене предательства, проголосовать за того, сохранит украинское государство, его вооруженные силы и его курс в Европу", - добавил он.

Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

26 января он был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко., виталий кличко, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 