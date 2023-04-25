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Ставка Зеленского. Оценили результаты "Рамштайна" и обеспечение новых бригад Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 14:49
Ставка Зеленского. Оценили результаты
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили результаты встречи в формате "Рамштайн" и оснащение новых бригад. Об этом он сообщил в Telegram.

Как пишет президент, на Ставке рассмотрели результаты последней встречи союзников в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", – написал он.

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На Ставке обсудили ход оснащения техникой и комплектование личным составом новых бригад. Зеленский отметил, что бойцы этих бригад должны быть обеспечены "всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы".

Также во время заседания актуализировали информацию о ситуации на поле боя и заслушали доклады командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

"Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", – подытожил Зеленский.

  • Накануне "Рамштайна" министр обороны Алексей Резников сообщал, что обсудит обучение бойцов Гвардии наступлению с союзниками.
  • Также глава Минобороны заявил, что согласовал более тесное сотрудничество с НАТО в оборонных закупках.
Артем Джеріпа
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Владимир Зеленский война ставка гвардия наступления
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