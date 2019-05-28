Стефанчук о коалиции: Важны не имена, а согласие с нашими планами

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Партия Слуга народа согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны. Об этом заявил парламентский представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", - сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского заявил, что партии Слуга народа "однозначно хотелось бы взять единоличную ответственность", если этого не произойдет, то политсила будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе.

Ранее сегодня на пресс-конференции партии было сказано, что программа-максимум у Слуги народа - единолично сформировать коалицию, не прибегая к помощи других фракций, а за счет за счет мажоритарщиков.