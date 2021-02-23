Стефанчук предложил избавиться от "законодательного мусора" времен СССР. Но не от всего

Замглавы парламента и нардеп Слуги народа Руслан Стефанчук предложил "почистить" украинскую базу законов от нормативных актов времен Советского Союза, зарегистрировав законопроект о десоветизации законодательства Украины. Об этом сообщается в Facebook Верховной Рады.

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Он подчеркнул, что сейчас количество действующих законов и иных нормативно-правовых актов перевалило за миллион, при этом, 90% того, что рассматривается в Раде – это не новые проекты, а изменения и дополнения к уже существующим. По мнению Стефанчука, "большое количество законов обратно пропорционально их качеству".

Нардеп заявил, что необходимо избавиться от "законодательного мусора", потребность в котором давно отпала.

"Мной был зарегистрирован проект № 4284 – он отменяет более тысячи законодательных актов СССР и УССР. Кроме того, мы готовы передать Кабмину более 5000 актов Советского Союза, которые можно признать такими, которые не применяются на территории Украины", – отметил Стефанчук.

Примечательно, что в самом законопроекте некоторые акты времен СССР все же предлагается оставить – в частности, речь идет о Жилищном кодексе и Кодексе законов о труде: в них предлагается внести изменения, но не отменить.

Долнительно замглавы Верховной Рады рассказал о новой практике формирования законопроектов через концепции – вначале будет представляться концепция будущего документа, а уже после ее одобрения начинаться работа над законом.

22 января Стефанчук заявил, что в Украине нет такого понятия как закон – это не определено в законодательстве.

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Дарья Мостовая

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