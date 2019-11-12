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Власть народу: СН предложит пять инструментов прямой демократии

Власть народу: СН предложит пять инструментов прямой демократии - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.11.2019, 10:37

Кроме референдумов, у Зеленского хотят ввести "народное вето" и дать народу возможность формировать повестку для госорганов

В Слуге народа обсуждают пять основных направлений, по которым будет реализовываться "народовластие" в Украине, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Стефанчука, в партии исходят из того, что референдум не является единственной формой прямой демократии. Он назвал пять направлений, которые были выделены после изучения мирового опыта:

- всеукраинский референдум;

- местные референдумы;

народные инициативы на законодательном уровне и электронные петиции;

отзыв должностных лиц, делегированных во власть, а также отзыв их решений - СН обсуждает законопроект о "народном вето", которое может быть наложено на законопроекты как на общенациональном, так и на местном уровне;

формирование народом повестки первоочередных вопросов для госорганов.

Также в СН хотят законодательно закрепить запрет на вынесение на референдум вопросов о территориальной целостности и суверенитете страны. Всего обсуждается около 11 вопросов, которые не могут быть предметом референдума, дискуссия в партии продолжается.

  • 9 октября представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, как будет работать законодательная инициатива народа.
  • Вчера Стефанчук пообещал, что блок законопроектов о народовластии в ближайшее время будет подан в парламент.

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Слуга народа референдум Руслан Стефанчук народовластие
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