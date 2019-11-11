Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Избиркодекс и народовластие: в Раде рассказали о судьбе законов

Избиркодекс и народовластие: в Раде рассказали о судьбе законов - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: А.Нестеренко/пресс-служба ВР/Facebook)
11.11.2019, 12:55

Первый вице-спикер парламента попросил коллег не мешкать и "в ближайшее время" рассмотреть вопрос обновленного избиркодекса с открытыми списками

Финальная редакция Избирательного кодекса, который в сентябре ветировал и отправил на доработку президент Владимир Зеленский, будет согласована уже сегодня. Об этом первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете Рады.

"Сегодня уже будет, насколько я понимаю, авторизована окончательная редакция замечаний к Избирательному кодексу", - отметил нардеп.

Читайте также: Новый Избирательный кодекс и "открытые списки": что изменится

Также, по его словам, продолжается активная работа над завершением блока проектов законов о народовластии.

"Мы вышли на 7-8 законопроектов - начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятие решений. Думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал", - отметил он.

Смотрите видео: У Зеленского сняли новый ролик: теперь о "народовластии"

Напишите нам
избирательный кодекс народовластие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 