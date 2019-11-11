Избиркодекс и народовластие: в Раде рассказали о судьбе законов

Руслан Стефанчук (Фото: А.Нестеренко/пресс-служба ВР/Facebook)

Финальная редакция Избирательного кодекса, который в сентябре ветировал и отправил на доработку президент Владимир Зеленский, будет согласована уже сегодня. Об этом первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете Рады.

"Сегодня уже будет, насколько я понимаю, авторизована окончательная редакция замечаний к Избирательному кодексу", - отметил нардеп.

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Также, по его словам, продолжается активная работа над завершением блока проектов законов о народовластии.

"Мы вышли на 7-8 законопроектов - начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятие решений. Думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал", - отметил он.

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