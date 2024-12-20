Стефанишина: Масштабная атака на реестры – дело рук России. На восстановление нужны недели

В Минюсте сообщили, над возобновлением работы каких реестров будут работать в первую очередь

Ольга Стефанишина (Фото: facebook.com/olga.kravets.796)

19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время российская кибератака на госреестры Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Вместе с командой и специалистами других служб, координируем работу по противодействию кибератакам и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", – сообщила Стефанишина.

Глава Минюста отметила, что восстановление работы первоочередных реестров может занять до двух недель. По ее словам, угрозы функционирования другим ресурсам нет.

Стефанишина подчеркнула, что в результате направленной внешней атаки временно была приостановлена работа Единых и Госреестров, находящихся в компетенции Минюста.

Специалисты в усиленном режиме работают над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. В первую очередь планируют возобновить работу таких реестров:

→ Госреестр актов гражданского состояния граждан,

→ Единого госреестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей,

→ Госреестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

20 декабря в течение дня украинцам сообщат об особенностях предоставления услуг на этот период.

После того как реестры полностью восстановят, проведут тщательный анализ атаки, чтобы усилить защиту на будущее, отметила Стефанишина.

"Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего возобновления работы всех сервисов. Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом", – отметила министр.