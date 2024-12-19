В Резерв+ произошел технический сбой – приложение недоступно

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В государственном приложении для военнообязанных и призывников "Резерв+" произошел технический сбой. Об этом сообщает Министерство обороны.

Из-за сбоя временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями приложения, ведомство извиняется за неудобства.

По его словам, техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы Резерв+.

Вернуть доступ к приложению обещают "в течение нескольких часов".