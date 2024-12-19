В Резерв+ произошел технический сбой – приложение недоступно
В государственном приложении для военнообязанных и призывников "Резерв+" произошел технический сбой. Об этом сообщает Министерство обороны.
Из-за сбоя временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями приложения, ведомство извиняется за неудобства.
По его словам, техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы Резерв+.
Вернуть доступ к приложению обещают "в течение нескольких часов".
- 1 ноября у Резерв+ уже происходил сбой: приложение не работал и присылало "странные извещения". В Минобороны объяснили, что это было связано с бета-тестом онлайн-отсрочек.
- 17 декабря стало известно, что студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в Резерв+.