В Резерв+ произошел технический сбой – приложение недоступно
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В государственном приложении для военнообязанных и призывников "Резерв+" произошел технический сбой. Об этом сообщает Министерство обороны.

Из-за сбоя временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями приложения, ведомство извиняется за неудобства.

По его словам, техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы Резерв+.

Вернуть доступ к приложению обещают "в течение нескольких часов".

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