У Резерв+ стався технічний збій – застосунок недоступний
У державному застосунку для військовозобов'язаних та призовників "Резерв+" стався технічний збій. Про це повідомляє Міністерство оборони.
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Через збій тимчасово не можна авторизуватися та скористатися функціями застосунку, відомство перепрошує за незручності.
За його словами, технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи Резерв+.
Повернути доступ до застосунку обіцяють "впродовж декількох годин".
- 1 листопада у Резерв+ вже ставався збій: застосунок не працював і надсилав "дивні сповіщення". У Міноборони пояснили, що це було пов'язано з бета-тестом онлайн-відстрочок.
- 17 грудня стало відомо, що студенти, аспіранти й докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у Резерв+.