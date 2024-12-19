У Резерв+ стався технічний збій – застосунок недоступний

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У державному застосунку для військовозобов'язаних та призовників "Резерв+" стався технічний збій. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Через збій тимчасово не можна авторизуватися та скористатися функціями застосунку, відомство перепрошує за незручності.

За його словами, технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи Резерв+.

Повернути доступ до застосунку обіцяють "впродовж декількох годин".