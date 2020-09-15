Степанов договорился с мэрами об отмене массовых мероприятий

По словам главы Минздрава, он готов поддержать предложения мэров по работе школ и детских садов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о договоренности с мэрами городов об отмене массовых мероприятий во время карантина. Об этом Степанов рассказал сегодня, 15 сентября, на брифинге.

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По словам Степанова, вчера, 14 сентября, он провел совещание с мэрам областных центров, на котором были достигнуты договоренности об отмене массовых мероприятий, о контроле в общественном транспорте, на рынках и в других учреждениях, где это требуется.

Мэры предложили изменения в режим работы школ и детских садов, рассказал Степанов. Он заверил, что Минздрав готов эти предложения поддерживать и инициировать соответствующие изменения в постановления Камбина.

3 сентября Степанов возмутился прошедшим в Одессе празднованием дня города из-за массовых нарушений правил карантина.

Вчера, 14 сентября, в Офисе президента пригрозили организаторам праздников в Одессе и Днепре уголовными делами.

Денис Юдин

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