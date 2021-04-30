Степанов утвердил наблюдательный совет ГП Медзакупки Украины

Конкурсная комиссия выбрала наблюдательный совет государственного предприятия Медицинские закупки Украины. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, в состав комиссии по конкурсному отбору независимых членов набсовета вошли представители международных финансовых организаций, дипломатических учреждений, профессиональные консультанты по отбору персонала, имеющие право совещательного голоса для обеспечения максимальной прозрачности процедуры.

Всего к участию в конкурсе подали документы 52 кандидатов.

По результатам заседания комиссии определили пять победителей. С независимыми членами набсовета, а также представителями государства в его составе ГП Медзакупки подпишет соответствующие договоры.

Согласно приказу Минздрава, победителями конкурса независимых членов набсовета стали Антон Кульчинский, Николай Романёк, Алексей Мечинский, Алексей Сакун, Елена Филинюк.

В качестве представителей государства членами набсовета стали гендиректор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида и советник министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Виталий Цвигун.

В феврале замглавы Минздрава Светлана Шаталова заявила на брифинге, что госпредприятие Медзакупки сорвало в 2020-м году закупки на 1 млрд грн. В Медазкупках называют это неправдой, манипуляцией и говорят, что именно бездеятельность МОЗ привела к такой ситуации.





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.