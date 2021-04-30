UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Степанов утвердил наблюдательный совет ГП Медзакупки Украины

30.04.2021, 22:50
Степанов утвердил наблюдательный совет ГП Медзакупки Украины - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Конкурсная комиссия выбрала наблюдательный совет государственного предприятия Медицинские закупки Украины. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, в состав комиссии по конкурсному отбору независимых членов набсовета вошли представители международных финансовых организаций, дипломатических учреждений, профессиональные консультанты по отбору персонала, имеющие право совещательного голоса для обеспечения максимальной прозрачности процедуры.

Всего к участию в конкурсе подали документы 52 кандидатов.

По результатам заседания комиссии определили пять победителей. С независимыми членами набсовета, а также представителями государства в его составе ГП Медзакупки подпишет соответствующие договоры.

Согласно приказу Минздрава, победителями конкурса независимых членов набсовета стали Антон Кульчинский, Николай Романёк, Алексей Мечинский, Алексей Сакун, Елена Филинюк.

В качестве представителей государства членами набсовета стали гендиректор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида и советник министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Виталий Цвигун.

В феврале замглавы Минздрава Светлана Шаталова заявила на брифинге, что госпредприятие Медзакупки сорвало в 2020-м году закупки на 1 млрд грн. В Медазкупках называют это неправдой, манипуляцией и говорят, что именно бездеятельность МОЗ привела к такой ситуации.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав максим степанов ГП "Медзакупки"
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 