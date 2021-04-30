Степанов утвердил наблюдательный совет ГП Медзакупки Украины
Конкурсная комиссия выбрала наблюдательный совет государственного предприятия Медицинские закупки Украины. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.
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Согласно сообщению, в состав комиссии по конкурсному отбору независимых членов набсовета вошли представители международных финансовых организаций, дипломатических учреждений, профессиональные консультанты по отбору персонала, имеющие право совещательного голоса для обеспечения максимальной прозрачности процедуры.
Всего к участию в конкурсе подали документы 52 кандидатов.
По результатам заседания комиссии определили пять победителей. С независимыми членами набсовета, а также представителями государства в его составе ГП Медзакупки подпишет соответствующие договоры.
Согласно приказу Минздрава, победителями конкурса независимых членов набсовета стали Антон Кульчинский, Николай Романёк, Алексей Мечинский, Алексей Сакун, Елена Филинюк.
В качестве представителей государства членами набсовета стали гендиректор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида и советник министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Виталий Цвигун.
В феврале замглавы Минздрава Светлана Шаталова заявила на брифинге, что госпредприятие Медзакупки сорвало в 2020-м году закупки на 1 млрд грн. В Медазкупках называют это неправдой, манипуляцией и говорят, что именно бездеятельность МОЗ привела к такой ситуации.
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