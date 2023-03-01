UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг: Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 13:33
Столтенберг: Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Вооруженные силы России и Беларуси становятся все более интегрированными. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью литовскому изданию LRT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы видим, что Россия и Беларусь становятся все более интегрированными, но полного объединения стран еще не произошло", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Беларусь является платформой для российской агрессии против Украины – вторжение началось из Беларуси, многие из захватчиков год назад пришли с беларуской территории и Беларусь продолжает быть стартовой площадкой для воздушных ударов по Украине.

"Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками", – заявил Столтенберг.

Читайте также: Путин разрушил все основы. Конец войны не улучшит отношения с РФ, назад пути нет — НАТО

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато беларусь йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 