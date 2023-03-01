Столтенберг: Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками
Вооруженные силы России и Беларуси становятся все более интегрированными. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью литовскому изданию LRT.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы видим, что Россия и Беларусь становятся все более интегрированными, но полного объединения стран еще не произошло", – сказал генсек НАТО.
Он отметил, что Беларусь является платформой для российской агрессии против Украины – вторжение началось из Беларуси, многие из захватчиков год назад пришли с беларуской территории и Беларусь продолжает быть стартовой площадкой для воздушных ударов по Украине.
"Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками", – заявил Столтенберг.
- В Институте по изучению войны считают, что беларуский диктатор Александр Лукашенко может способствовать схемам обхода санкций между Россией и Китаем.
Читайте также: Путин разрушил все основы. Конец войны не улучшит отношения с РФ, назад пути нет — НАТО
Комментарии