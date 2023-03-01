Столтенберг: Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками

Вооруженные силы России и Беларуси становятся все более интегрированными. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью литовскому изданию LRT.

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"Мы видим, что Россия и Беларусь становятся все более интегрированными, но полного объединения стран еще не произошло", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Беларусь является платформой для российской агрессии против Украины – вторжение началось из Беларуси, многие из захватчиков год назад пришли с беларуской территории и Беларусь продолжает быть стартовой площадкой для воздушных ударов по Украине.

"Мы видим растущую интеграцию между российскими и беларускими войсками", – заявил Столтенберг.

В Институте по изучению войны считают, что беларуский диктатор Александр Лукашенко может способствовать схемам обхода санкций между Россией и Китаем.

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Наталія Медведєва

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