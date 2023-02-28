Путин разрушил все основы. Конец войны не улучшит отношения с РФ, назад пути нет — НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончание войны РФ против Украины не улучшит отношения с Москвой. Об этом он сообщил во время выступления в Хельсинки.
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По его словам, Альянс должен укреплять сдерживание и оборону. Он отметил, что в конце холодной войны многие были уверены в нормализации отношений с Россией, однако диктатор Владимир Путин отказался от диалога и оставил за собой ряд невыполненных обещаний.
"Он разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны, и попытался подорвать нашу собственную демократию", — сказал генсек НАТО.
Столтенберг заявил, что приостановка Россией договора о сокращении стратегических вооружений является последним примером неуважения Кремля к международным правилам.
"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к обороне, как к чему-то необязательному", — резюмировал он.
- 14 февраля Столтенберг сказал, что НАТО следовало больше помогать Украине до того, как Кремль решился на начало прямого вторжения в феврале 2022 года.
- 21 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и Столтенберг обсудили необходимость наращивания производства оружия, улучшение системы закупок и продолжение поддержки Украины.
- Столтенберг: Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии.
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