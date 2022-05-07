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Столтенберг: Нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ в ближайшие недели

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 10:08
Столтенберг: Нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ в ближайшие недели - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению военных армии РФ. Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag.

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"Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", – ответил он на вопрос журналиста, чего ожидать в ближайшие недели. 

Столтенберг сказал, что нынешнее российское наступление на Донбасс пока не набирает оборотов, потому что украинские войска обороняются.

Он также отметил, что НАТО видит резкий контраст между российскими и украинскими войсками: ВСУ знают, за что воюют, в отличие от оккупантов, которые страдают от плохого руководства, низкого боевого духа, и многие не знают, за что воюют.

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