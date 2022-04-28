Война России в Украине может затянуться на "месяцы и годы" – Столтенберг
28.04.2022, 17:32
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может продолжаться в течение месяцев и даже лет. Об этом он сказал во время выступления в Брюсселе, сообщает Sky News.
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"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе… Существует вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", – заявил генеральный секретарь Альянса.
По словам Столтенберга, помощь НАТО Украине будет включать перевооружение со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.
- В апреле генсек НАТО призывал страны Альянса дать Украине более тяжелое оружие.
- 26 апреля в Германии состоятся переговоры о долгосрочной безопасности Украины. Пентагон пригласил на них 40 союзников из НАТО и вне Альянса.
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