Война России в Украине может затянуться на "месяцы и годы" – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может продолжаться в течение месяцев и даже лет. Об этом он сказал во время выступления в Брюсселе, сообщает Sky News.

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"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе… Существует вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", – заявил генеральный секретарь Альянса.

По словам Столтенберга, помощь НАТО Украине будет включать перевооружение со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.

В апреле генсек НАТО призывал страны Альянса дать Украине более тяжелое оружие.

26 апреля в Германии состоятся переговоры о долгосрочной безопасности Украины. Пентагон пригласил на них 40 союзников из НАТО и вне Альянса.

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Наталия Фреик

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