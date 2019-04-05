Столтенберг объяснил, на что не может указывать Россия

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Сам подход к тому, что стремление Украины, Грузии или другой страны присоединиться к НАТО провоцирует Россию на большую агрессию, является неверным и опасным, поскольку не Москве решать, кто может и должен получить членство в Альянсе. Об этом заявил вчера, 4 апреля, на итоговой пресс-конференции в Государственном департаменте США генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, правильно ли публично объявлять открытое приглашение для Грузии и Украины в НАТО, поскольку это провоцирует Россию к созданию большего напряжения.

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По его словам, "только идея того, что членство Грузии или Украины в НАТО является провокацией, действительно опасна".

"Таким образом, вы признаете, что Россия имеет право решать, что ее соседи могут делать, а чего нет",- отметил он.

Столтенберг напомнил, что его родная страна, Норвегия, является "небольшим государством на границе с Россией".

"В этой связи сложно представить, чтобы Советский Союз в 1949 году диктовал, может ли Норвегия быть членом Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

"Точно так же, Грузия и Украина имеют собственное правое выбирать свой путь... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать, в конце концов, когда они должны получить членство", - добавил генсек НАТО.

3 апреля 2019 года сообщалось, что Североатлантический альянс будет проводить эффективную политику сдерживания России.