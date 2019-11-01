В НАТО сказали, что дает новый формат сотрудничества с Украиной

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Цель пересмотра формата сотрудничества НАТО с Украиной – свести все программы вместе, сделав их более связанными и скоординированными. Об этом в интервью Европейской правде заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сделать так, чтобы возросла эффективность помощи, которую мы оказываем Украине. Эти изменения пойдут на пользу Украине, и в то же время они полезны самому Альянсу, ведь чем больше мы сотрудничаем с вами – тем больше Украина может работать в миссиях и операциях НАТО", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что Украина уже действует с НАТО в Афганистане, Косове. "В ближайшее время вы начнете помогать нам в Ираке бороться с международным терроризмом. Поэтому мы очень ценим украинское сотрудничество с НАТО", - отметил генсек Альянса.

По его словам, сейчас в НАТО есть много разных путей поддержки, сотрудничества с Украиной. "Есть немало активностей в рамках годовой национальной программы, трастовые фонды, сотрудничество по кибербезопасности, военному управлению, помощь украинскому флоту", - объяснил генсек НАТО.