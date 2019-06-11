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11.06.2019, 14:55

Страницу АП в Facebook объединили со страницей "За Зеленского"

Страницу АП в Facebook объединили со страницей "За Зеленского" - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Управляющий партнер PlusOne сообщил, что страницу АП в Facebook объединили со страницей "За Зеленского", присоединив 180 000 подписчиков

Администратор страницы АП в Facebook объединил ее со страницей "За Зеленского". Об этом у себя в Facebook сообщил Максим Саваневский – управляющий партнер PlusOne DA и основатель watcher.com.ua.

"Есть ФБ-страница Администрации президента. АП – это не частная структура, а орган, который обеспечивает осуществление конституционных полномочий президента Украины. Эту страницу передали от АП предыдущего президента людям новоизбранного президента. И я надеюсь, АП нынешнего президента передаст ее новому президенту тоже. Но я не понимаю, какого черта новая АП присоединила 180 тысяч человек, которые фолловили страницу "За Зеленского", к странице АП. Это как?", – написал Саваневский.

"Представьте, если бы Парубий добавил своих фолловеров без их согласия к официальной странице Верховной Рады", – добавил он.

7 июня президент Владимир Зеленский в резиденции Залесье провел неформальную и закрытую встречу с представителями СМИ. Встреча не была анонсирована официально для широкой публики: как проходила и о чем говорили можно судить только из постов журналистов в социальных сетях.

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Теги: Владимир Зеленский, facebook, ап
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