Страны G7 выделят Украине $18,4 млрд – Reuters

Страны G7 выделят $18,4 млрд в виде трансфертов и займов, чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности. Об этом говорится в проекте коммюнике, который есть в распоряжении Reuters.

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"Мы мобилизовали $18,4 млрд бюджетной поддержки, в том числе $9,2 млрд недавних обязательств в преддверии встречи в Петерсберге (коммуна в Германии. – ред.), чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", – говорится в проекте документа министров финансов и центральных банков G7.

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Вадим Ребрина

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