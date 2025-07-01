Стрельба в Айдахо. Полиция США опознала вероятного убийцу пожарных – фото

В полиции США заявили, что мужчина сам устроил пожар – это была ловушка для спасателей

Место стрельбы в Айдахо (Фото: KXLY)

В США идентифицировали предполагаемого стрелка, которого подозревают в убийстве двух пожарных во время тушения пожара на севере Айдахо 29 июня. Полиция назвала его имя, передают NPR и Today.

Мужчина, чье тело с огнестрельным оружием нашли на горе Кэнфилд спустя шесть часов после стрельбы, оказался 20-летним Уэссом Роли. По словам правоохранителей, он сам устроил поджог кустарника, а затем начал стрелять в прибывших на место пожарных.

Уэсс Роли (скриншот видео Today)

"Мы действительно считаем, что подозреваемый начал пожар, это была засада, и это было полностью преднамеренно. У этих пожарных не было шансов", – сказал на пресс-конференции шериф округа Кутенай Боб Норрис.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции и не привлекался. В полиции заявили, что он мог использовать дробовик. Также Шериф не предоставил никаких подробностей о том, как умер подозреваемый – сам или его ликвидировали сотрудники SWAT, прибывшие на место.

Двое погибших пожарных были из департаментов округов Кер-д'Ален и Кутенай. Третий был ранен, его прооперировали.