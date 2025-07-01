Стрельба в Айдахо. Полиция США опознала вероятного убийцу пожарных – фото
В США идентифицировали предполагаемого стрелка, которого подозревают в убийстве двух пожарных во время тушения пожара на севере Айдахо 29 июня. Полиция назвала его имя, передают NPR и Today.
Мужчина, чье тело с огнестрельным оружием нашли на горе Кэнфилд спустя шесть часов после стрельбы, оказался 20-летним Уэссом Роли. По словам правоохранителей, он сам устроил поджог кустарника, а затем начал стрелять в прибывших на место пожарных.
"Мы действительно считаем, что подозреваемый начал пожар, это была засада, и это было полностью преднамеренно. У этих пожарных не было шансов", – сказал на пресс-конференции шериф округа Кутенай Боб Норрис.
Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции и не привлекался. В полиции заявили, что он мог использовать дробовик. Также Шериф не предоставил никаких подробностей о том, как умер подозреваемый – сам или его ликвидировали сотрудники SWAT, прибывшие на место.
Двое погибших пожарных были из департаментов округов Кер-д'Ален и Кутенай. Третий был ранен, его прооперировали.
- Стрельба в Айдахо произошла 29 июня (около 23:00 по Киеву). Спасатели выехали для тушения возгорания в районе горы Кэнфилд на севере штата Айдахо, где по ним открыли стрельбу. Огонь распространялся, пока правоохранители искали стрелка или стрелков с "современными спортивными винтовками".