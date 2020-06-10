Стрелял по украинцам. Danone прекратит рекламную кампанию с Пореченковым - посол

Михаил Пореченков (фото - Shamshur Oleh, Twitter)

Французская продовольственная компания Danone прекращает рекламную кампанию, в которой был задействован российский актер Михаил Пореченков, стрелявший в 2014 году по украинским позициям на Донбассе и поддерживающий аннексию Крыма. Об этом сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

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"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - отметил дипломат.

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Ранее посол, отреагировав на рекламный ролик в российском отделении Danone, писал в Twitter, что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая составляющая – не повод забывать о моральности.

на камеру стрелял из этого пулемета, целясь по позициям украинских военных на Донбассе. В 2014 году Пореченков СБУ открыла против него дело по статье о терроризме и объявила его в розыск.

Пореченков оправдывался , что якобы стрелял холостыми патронами, однако военные эксперты утверждают , что актер использовал бронебойно-зажигательные пули.

Также Пореченков приезжал на съемки на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Госкино запретило показ в Украине 69 фильмов с участием Пореченкова, а Латвия объявила его персоной non grata.

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