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Стрелял по украинцам. Danone прекратит рекламную кампанию с Пореченковым - посол

Стрелял по украинцам. Danone прекратит рекламную кампанию с Пореченковым - посол - Фото
Михаил Пореченков (фото - Shamshur Oleh, Twitter)
10.06.2020, 16:10

Российский актер Михаил Пореченков, известный стрельбой на Донбассе по украинцам, больше не будет рекламировать продукцию Danone

Французская продовольственная компания Danone прекращает рекламную кампанию, в которой был задействован российский актер Михаил Пореченков, стрелявший в 2014 году по украинским позициям на Донбассе и поддерживающий аннексию Крыма. Об этом сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

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"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - отметил дипломат.

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Ранее посол, отреагировав на рекламный ролик в российском отделении Danone, писал в Twitter, что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая составляющая – не повод забывать о моральности.

  • В 2014 году Пореченков на камеру стрелял из этого пулемета, целясь по позициям украинских военных на Донбассе. СБУ открыла против него дело по статье о терроризме и объявила его в розыск.
  • Пореченков оправдывался, что якобы стрелял холостыми патронами, однако военные эксперты утверждают, что актер использовал бронебойно-зажигательные пули.
  • Также Пореченков приезжал на съемки на территорию временно оккупированного Россией Крыма.
  • Госкино запретило показ в Украине 69 фильмов с участием Пореченкова, а Латвия объявила его персоной non grata.

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Марк Сировой
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