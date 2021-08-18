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Сцена на братской могиле. В Минкульте говорят, что КГГА сама дала разрешение

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 21:46
Сцена на братской могиле. В Минкульте говорят, что КГГА сама дала разрешение - Фото
Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv/

КГГА предоставила все необходимые разрешения для установки сцены на месте памятного знака участникам октябрьского восстания 1917 года и возможного захоронения расстрелянных большевиками бойцов войск Украинской Центральной Рады в Мариинском парке Киева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

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"...Администрация предоставила творческой команде все необходимые для установки сцены разрешения", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня заместитель главы КГГА Владимир Прокопив возмутился установкой сцены для празднования 30-й годовщины Независимости Украины "на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов". Он отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

В Минкульте же считают, что "остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против УЦР никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения".

"Сейчас неизвестно даже, остались ли на территории Мариинского парка какие-либо захоронения. Поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству",- заявили в министерстве.

Изначально в посте Прокопива в Facebook говорилось о том, что памятник установлен участникам Украинской революции 1917-21 гг. Это не совсем так.

Справка. Украинская революция (также Визвольні змагання) – ряд событий, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа в 1917-1921 годах. Толчком к началу Украинской революции стала Февральская революция в Российской империи. В Украине образовался альтернативный центр власти – Украинская Центральная Рада (УЦР), которая стала представительным органом украинских демократических сил и возглавила национально-демократическую революцию в Украине.

Памятник, на остатках которого разместили сцену, был установлен в 1930-х годах советской властью "героям великой октябрьской социалистической революции — рабочим и солдатам, погибшим смертью храбрых в боях за власть советов 11-13 ноября (29-31 октября) 1917 года".

Однако разместили его на месте захоронения не только большевиков. По словам историка Павла Подобеда, в этом месте похоронены также 300-400 бойцов войск УНР, которых расстреляли большевики.

"Таким образом они аккуратно убрали из истории этой могилы три-четыре сотни украинцев, расстрелянных офицеров, интеллигенции. Фактически на могиле тех нескольких большевиков сделали очередной пантеон", – сказал историк.

Памятник повредили в феврале 2014 года участники Майдана.

Прокопив пишет, что памятник не внесен в госреестр и не является памятником местного или государственного значения.

"Но! Рядом находятся братские захоронения, занесенные в реестр недвижимых памятников", – отмечает чиновник.

По его словам, на днях КГГА разработала распоряжение о демонтаже постамента и установке новой информационной таблицы на его месте.

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Вадим Ребрина
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памятник КГГА владимир прокопив
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