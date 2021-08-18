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У Кличко заявили, что концерт Бочелли проведут на "братской могиле". Организаторы ответили

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 14:29
У Кличко заявили, что концерт Бочелли проведут на
Фото - Facebook Владимир Прокопив

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив утверждает, что организаторы концерта итальянского певца Андреа Бочелли установили сцену якобы на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Об этом он написал в Facebook. 

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Заместитель Виталия Кличко утверждает, что это захоронение на территории площади Конституции находится в реестре недвижимых памятников, а сцена "стоит прямо на памятном знаке".

В комментарии LIGA.net организаторы концерта Бочелли ко Дню Независимости обвинили власти Киева в лице Прокопива в "манипуляции фактами". 

По словам ответственных за подготовку мероприятия, в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с надписью антиукраинского содержания. Эта надпись, как и большинство элементов памятника, была уничтожена во время Революции Достоинства.

"Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать", – говорят организаторы.

Также координаторы концерта отметили, что на площади Конституции и ранее происходили развлекательные мероприятия. В частности, в 2017-м во время Евровидения. 

Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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