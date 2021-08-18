У Кличко заявили, что концерт Бочелли проведут на "братской могиле". Организаторы ответили
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив утверждает, что организаторы концерта итальянского певца Андреа Бочелли установили сцену якобы на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Об этом он написал в Facebook.
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Заместитель Виталия Кличко утверждает, что это захоронение на территории площади Конституции находится в реестре недвижимых памятников, а сцена "стоит прямо на памятном знаке".
В комментарии LIGA.net организаторы концерта Бочелли ко Дню Независимости обвинили власти Киева в лице Прокопива в "манипуляции фактами".
По словам ответственных за подготовку мероприятия, в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с надписью антиукраинского содержания. Эта надпись, как и большинство элементов памятника, была уничтожена во время Революции Достоинства.
"Сейчас постамент находится в аварийном состоянии. Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать", – говорят организаторы.
Также координаторы концерта отметили, что на площади Конституции и ранее происходили развлекательные мероприятия. В частности, в 2017-м во время Евровидения.
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