Суд арестовал адвоката, который насмерть сбил военного на блокпосте под Киевом

Суд арестовал виновника ДТП, которое произошло в ночь на 22 октября на блокпосте при въезде в столицу. В результате аварии погиб военнослужащий. Об этом сообщает прокуратура Киева.

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Сегодня Шевченковский райсуд столицы избрал водителю Honda Civic, совершившему наезд на военного, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В прокуратуре отметили, что водитель двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта.

Приближаясь к блокпосту, 22 октября, около 00:03, водитель совершил наезд на несшего там службу военнослужащего. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Утром 22 октября полиция Киева сообщала, что водитель ночью в условиях тумана увидел впереди грузовик и совершил резкое торможение. Он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу, где совершил наезд на 47-летнего военнослужащего.

На момент ДТП водитель 1978 года рождения был трезв, сообщили правоохранители.

Как сообщило Суспильне, ДТП совершил адвокат Виталий Туровский. Его адвокат утверждает, что авария произошла не во время комендантского часа, как говорится в сведениях в госреестре, а 21 октября — в 23:55.

Туровский признал свою вину и то, что превысил скорость.

"Мокрая дорога и туман. Я нажал на тормоза, а машина продолжала ехать, как ехала. И правее стояли паллеты и знаки. Человека я не видел. Я когда уже вышел из машины, то увидел, что в камуфляжной одежде [человек] лежит на асфальте, и там уже были другие люди", – сказал Туровский.

26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.

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