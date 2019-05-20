Суд арестовал главу Госслужбы занятости, залог - 20 млн

Валерий Ярошенко (фото - vse.media)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко. Об этом в Facebook сообщила сотрудница Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

Ярошенко арестован с возможностью внесения залога в 20 млн грн.

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17 мая его задержала военная прокуратура.

В Генпрокуратуре утверждают, что задержана была целая группа должностных лиц "во главе с и. о. председателя государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения".

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