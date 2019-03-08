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08.03.2019, 11:22

Суд арестовал второго подозреваемого в попытке подкупа Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в попытке подкупа Тимошенко - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Задержанные вчера по подозрению в подкупе кандидата в президенты арестованы на два месяца

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Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом залога в 4 млн грн подозреваемого в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Ищенко О.А. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Еще один подозреваемый арестован тоже на два месяца.

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7 марта они были задержаны непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн гривень. Кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в этом деле фигурирует представитель ВО Батькивщина.

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Теги: суд, выборы, подкуп, юрий тимошенко
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