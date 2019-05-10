Суд Херсона отменил решение горсовета об улице в честь Гандзюк

Фото из зала суда (adm.ks.court.gov.ua)

Херсонский окружной административный суд рассмотрел иск о признании неправомерным решения горсовета о переименование улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гндзюк. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против Херсонского городского совета и городского главы Владимира Миколаенко подали "физические лица".

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Иск удовлетворен частично, а именно – в части переименования улицы. Действия Миколаенко при проведении голосования 22 февраля, которым и принялось соответствующее решение, признаны неправомерными.

Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.

22 февраля в Херсоне Лютеранскую улицу переименовали в честь погибшей активистки. За проголосовали 38 депутатов.

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