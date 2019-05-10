Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 19:53

Суд Херсона отменил решение горсовета об улице в честь Гандзюк

Суд Херсона отменил решение горсовета об улице в честь Гандзюк - Фото
Фото из зала суда (adm.ks.court.gov.ua)

В феврале горсовет проголосовал за переименование улицы Лютеранская в честь погибшей активистки

Реклама
Реклама

Херсонский окружной административный суд рассмотрел иск о признании неправомерным решения горсовета о переименование улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гндзюк. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против Херсонского городского совета и городского главы Владимира Миколаенко подали "физические лица".

Реклама

Иск удовлетворен частично, а именно – в части переименования улицы. Действия Миколаенко при проведении голосования 22 февраля, которым и принялось соответствующее решение, признаны неправомерными.

Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.

22 февраля в Херсоне Лютеранскую улицу переименовали в честь погибшей активистки. За проголосовали 38 депутатов.

Читайте также: В Херсоне из-за улицы Гандзюк сорвали заседание горсовета: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Екатерина Гандзюк, улица
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 